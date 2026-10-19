Совет Европейского Союза 19 октября 2026 года назначил латвийскую дипломатку Илзе Брандс Кехрис специальной представительницей ЕС по правам человека. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии сообщает LSM English.

Полномочия специальной представительницы

Специальная представительница ЕС по правам человека должна продвигать цели политики Европейского Союза в этой сфере. Среди ее задач — повышение эффективности, присутствия и видимости ЕС в защите прав человека во всем мире.

Должность предусматривает развитие сотрудничества и политического диалога с третьими странами, международными и региональными организациями, гражданским обществом и другими партнерами, а также участие в международных форумах. Специальная представительница также будет способствовать укреплению демократии, верховенства права, надлежащего управления, уважения прав человека и основных свобод.

В ее полномочия также входит усиление согласованности действий ЕС в области прав человека и учет этих вопросов во всех направлениях внешней деятельности Союза.

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Опыт Илзе Брандс Кехрис

С 2020 года по июнь 2026 года Брандс Кехрис занимала должность помощницы Генерального секретаря ООН по правам человека. В 2017–2020 годах она была независимой эксперткой Комитета ООН по правам человека, а в 2002–2011 годах возглавляла Латвийский центр прав человека.

Она также работала на руководящих должностях в Агентстве ЕС по основным правам, Консультативном комитете Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и офисе Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

После этого назначения представители Латвии занимают две из 11 должностей специальных представителей ЕС. С марта 2025 года Эдуардс Стипрайс является специальным представителем ЕС в Центральной Азии.

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