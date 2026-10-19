2026年10月19日，欧盟理事会任命拉脱维亚外交官伊尔泽·布兰茨·凯里斯担任欧盟人权问题特别代表。LSM English报道，消息援引拉脱维亚外交部。

特别代表的职权

欧盟人权问题特别代表应推动欧盟在该领域的政策目标。其任务包括提高欧盟在全球保护人权方面的效力、存在感和能见度。

该职位包括与第三国、国际和区域组织、公民社会及其他伙伴发展合作和政治对话，以及参与国际论坛。特别代表还将促进加强民主、法治、良好治理、对人权和基本自由的尊重。

其职权还包括加强欧盟在人权领域行动的一致性，并在欧盟对外行动的所有领域纳入这些问题。

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伊尔泽·布兰茨·凯里斯的经历

自2020年起至2026年6月，布兰茨·凯里斯担任联合国负责人权事务的助理秘书长。2017年至2020年，她担任联合国人权委员会独立专家；2002年至2011年，她领导拉脱维亚人权中心。

她还曾在欧盟基本权利署、《保护少数民族框架公约》咨询委员会以及欧安组织少数民族问题高级专员办公室担任领导职务。

此次任命后，拉脱维亚代表担任11个欧盟特别代表职位中的两个。自2025年3月起，爱德华兹·斯蒂普赖斯担任欧盟中亚问题特别代表。

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