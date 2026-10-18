Palestyńska dziewczyna Misk Hazem al-Dalu zginęła w obozie dla uchodźców Magazi w centralnej części Strefy Gazy. Jak poinformowała Anadolu Agency, powołując się na oficjalną palestyńską agencję WAFA, doszło do tego w niedzielę. Według źródeł medycznych dziewczyna zmarła w wyniku obrażeń, których doznała po tym, jak izraelscy żołnierze otworzyli ogień w kierunku namiotów dla przesiedlonych Palestyńczyków.

Ostrzały na południu Gazy

Osobno izraelskie pojazdy wojskowe prowadziły intensywny ogień w kierunku namiotów, w których przebywali przesiedleni Palestyńczycy, w rejonie Al-Mawasi w Rafah na południu Gazy. Izraelska artyleria ostrzelała również obszary na północny wschód od Chan Junus.

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Dane o ofiarach

Według agencji ostrzały miały miejsce pomimo rozejmu obowiązującego w Gazie od 10 października 2025 roku. Anadolu Agency informuje również o trwających naruszeniach tego porozumienia przez Izrael.

Według Ministerstwa Zdrowia Gazy od początku rozejmu w wyniku izraelskich ataków zginęło co najmniej 1511 Palestyńczyków, a kolejnych 5375 zostało rannych. Resort poinformował w sobotę, że od października 2023 roku liczba zabitych w wojnie Izraela przeciwko Gazie osiągnęła 74 469 osób, a liczba rannych — 175 492.

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