В секторе Газа Армия обороны Израиля заявила, что обнародовала внутренний документ ХАМАС, датированный апрелем 2024 года. Как сообщает Jerusalem Post, по утверждению израильских военных, документ содержит план закладывать взрывные устройства в лагерях для перемещённых гражданских лиц и рядом с ними. Военные заявили, что это должно было стать прикрытием, если руководству группировки понадобилось бы покинуть эти места.

Планы относительно лагерей

По данным Армии обороны Израиля, документ предусматривал подрыв самодельных взрывных устройств вокруг гражданских лагерей в случае приближения израильских войск. В израильской армии считают, что это могло вызвать панику и позволить оперативникам ХАМАС покинуть район.

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Также, по утверждению израильских военных, ХАМАС планировал заложить взрывчатку вдоль маршрутов, которыми пользуются жители Газы. По версии армии, целью было задержать продвижение израильских подразделений в районе операций.

Светошумовые гранаты

Отдельно документ, по данным Армии обороны Израиля, предусматривал применение светошумовых гранат в лагерях для создания хаоса, который мог бы облегчить отход оперативников ХАМАС. Израильские военные назвали этот документ дополнительным свидетельством того, что группировка готова подвергать гражданское население сектора Газа опасности ради своих операций.

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