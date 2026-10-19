W Strefie Gazy Siły Obronne Izraela oświadczyły, że ujawniły wewnętrzny dokument Hamasu datowany na kwiecień 2024 roku. Jak informuje Jerusalem Post, według izraelskiego wojska dokument zawiera plan rozmieszczenia urządzeń wybuchowych w obozach dla przesiedlonych cywilów i w ich pobliżu. Wojsko oświadczyło, że miało to służyć jako osłona, gdyby przywództwo ugrupowania musiało opuścić te miejsca.

Plany dotyczące obozów

Według Sił Obronnych Izraela dokument przewidywał detonowanie improwizowanych urządzeń wybuchowych wokół obozów cywilnych w przypadku zbliżenia się wojsk izraelskich. Izraelskie wojsko uważa, że mogło to wywołać panikę i umożliwić operatywom Hamasu opuszczenie tego obszaru.

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Również, według izraelskiego wojska, Hamas planował podłożyć materiały wybuchowe wzdłuż tras używanych przez mieszkańców Gazy. Według armii celem było opóźnienie postępu izraelskich jednostek na obszarze operacji.

Granaty ogłuszające

Osobno, według Sił Obronnych Izraela, dokument przewidywał użycie granatów ogłuszających w obozach w celu wywołania chaosu, który mógłby ułatwić wycofanie się operatywów Hamasu. Izraelskie wojsko nazwało ten dokument dodatkowym dowodem na to, że ugrupowanie jest gotowe narażać ludność cywilną Strefy Gazy na niebezpieczeństwo dla swoich operacji.

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