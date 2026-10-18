В Израиле партия «Яшар» Гади Эйзенкота опережает «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху в четырех предвыборных опросах, опубликованных перед голосованием. При этом ни один из политических блоков не набирает необходимых для большинства в Кнессете 61 мандата, сообщает Jerusalem Post.

Почти равные результаты блоков

Согласно средним показателям четырех опросов, сионистская оппозиция получает 51,25 мандата, а блок Нетаньяху — 51. Арабские партии, не входящие ни в один из этих блоков, в среднем имеют 13,75 места.

Совместный список во главе с Йоазом Хенделем и Яроном Зелехой в среднем получает четыре мандата и также не входит в разделение на два блока. Партия «Яшар» в среднем получает 21,5 мандата, тогда как «Ликуд» — 19. Средний показатель Беннета составляет 12,5 мандата.

Результаты отдельных опросов

Опрос Maariv отдал каждому из двух блоков по 51 мандату. «Ликуд» потерял два места и опустился до 18, тогда как совокупный результат арабских партий вырос до 14 мандатов. Партия «Народ Израиля» преодолела избирательный барьер и получила четыре места.

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По данным Channel 13, блок Нетаньяху имеет 51 мандат против 50 у блока Эйзенкота, а арабские партии вместе — 15. В этом исследовании «Яшар» получает 20 мест, «Ликуд» — 18.

Опрос Kan News показал преимущество блока Нетаньяху — 53 мандата против 50 у блока Эйзенкота. В то же время Channel 12 зафиксировал 54 места у оппозиционных партий, 49 — у коалиционного блока и 13 — у арабских партий. В этом опросе «Яшар» имеет 23 мандата, а «Ликуд» — 20; партия «Народ Израиля» не преодолела барьер, набрав 1,8% голосов.

Средние показатели являются расчетом на основе распределения мест в четырех отдельных опросах, а не новым социологическим исследованием или прогнозом итогов выборов.

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