W Izraelu partia Jaszár Gadiego Eisenkota wyprzedza Likud premiera Binjamina Netanjahu w czterech sondażach przedwyborczych opublikowanych przed głosowaniem. Jednocześnie żaden z bloków politycznych nie zdobywa wymaganych do większości w Knesecie 61 mandatów, informuje Jerusalem Post.

Niemal równe wyniki bloków

Według średnich wyników czterech sondaży syjonistyczna opozycja otrzymuje 51,25 mandatu, a blok Netanjahu — 51. Partie arabskie, które nie należą do żadnego z tych bloków, mają średnio 13,75 miejsca.

Wspólna lista kierowana przez Joaza Hendela i Jarona Zelechę otrzymuje średnio cztery mandaty i również nie należy do podziału na dwa bloki. Partia Jaszár zdobywa średnio 21,5 mandatu, podczas gdy Likud — 19. Średni wynik Bennetta wynosi 12,5 mandatu.

Wyniki poszczególnych sondaży

Sondaż Maariv przyznał każdemu z dwóch bloków po 51 mandatów. Likud stracił dwa miejsca i spadł do 18, podczas gdy łączny wynik partii arabskich wzrósł do 14 mandatów. Partia „Naród Izraela” przekroczyła próg wyborczy i zdobyła cztery miejsca.

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Według Channel 13 blok Netanjahu ma 51 mandatów wobec 50 dla bloku Eisenkota, a partie arabskie łącznie — 15. W tym badaniu Jaszár otrzymuje 20 miejsc, a Likud — 18.

Sondaż Kan News pokazał przewagę bloku Netanjahu — 53 mandaty wobec 50 dla bloku Eisenkota. Z kolei Channel 12 odnotował 54 miejsca dla partii opozycyjnych, 49 dla bloku koalicyjnego i 13 dla partii arabskich. W tym sondażu Jaszár ma 23 mandaty, a Likud — 20; partia „Naród Izraela” nie przekroczyła progu, uzyskując 1,8% głosów.

Średnie wyniki są wyliczeniem opartym na podziale mandatów w czterech odrębnych sondażach, a nie nowym badaniem socjologicznym ani prognozą wyników wyborów.

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