W Izraelu 29% studentów rozważa przeprowadzkę do innego kraju po ukończeniu studiów. Taki wynik przyniosło badanie Krajowego Związku Studentów Izraelskich, przeprowadzone przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Jak informuje „Jerusalem Post”, w poprzednim badaniu 26% respondentów deklarowało możliwość wyjazdu, kolejne 56% nie planuje opuszczać kraju, a 15% nie podjęło decyzji.

Wśród osób dopuszczających emigrację 79% wskazało wysokie koszty życia jako jedną z głównych przyczyn. Kolejne 46% wskazało sytuację bezpieczeństwa, a po 20% — perspektywy zatrudnienia i kryzys polityczno-dyplomatyczny.

Wydatki i pomoc rodziców

Średnie miesięczne wydatki studenta w Izraelu wynoszą 6907 nowych izraelskich szekli, o 28 szekli więcej niż rok wcześniej. Największą pozycję wydatków stanowią mieszkanie i utrzymanie gospodarstwa domowego — średnio 3155 szekli miesięcznie. Na żywność studenci wydają 1463 szekle, na rozrywkę — 751, a na transport — 724.

Podczas studiów pracuje 81% ankietowanych studentów. Średnio pracują oni 97 godzin miesięcznie i zarabiają około 6235 szekli przed opodatkowaniem, jednak tylko 49% pracuje w dziedzinach związanych z ich programami studiów. Pomoc finansową od rodziców otrzymuje 49% respondentów, a jej średnia wysokość wynosi 2252 szekle miesięcznie.

Co piąty student zaciągnął kredyt w trakcie studiów. Wśród kredytobiorców 61% otrzymało pożyczki przekraczające 20 tys. szekli, a średnia kwota kredytu wyniosła 49 849 szekli. Regularnie oszczędzać nie może 67% uczestników badania, podczas gdy 38% uważa, że nigdy nie będzie mogło kupić mieszkania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przerwanie studiów i trudności rezerwistów

W ciągu ostatniego roku 33% studentów rozważało przerwanie studiów. Wśród nich 50% wskazało trudności finansowe jako jedną z głównych przyczyn, 41% — trudność obciążenia nauką, a 22% — problemy ze zdrowiem psychicznym.

O powołaniu do służby rezerwowej w trakcie roku akademickiego poinformowało 27% respondentów. Spośród osób, które służyły w rezerwie, 64% stwierdziło, że powrót na studia był trudny emocjonalnie i społecznie. Niemal połowa, 47%, odczuwała dystans, wyobcowanie lub brak zrozumienia ze strony studentów, którzy nie odbywali służby. Tylko 43% rezerwistów uważa, że ułatwienia akademickie, w tym wydłużone terminy składania prac i specjalne terminy egzaminów, istotnie pomogły im nadrobić zaległości.

Brak zaufania do rządu i rynek pracy

Badanie wykazało również spadek zaufania studentów do rządu: 63% uważa, że obecny rząd w ogóle nie dba lub dba tylko w niewielkim stopniu o ich interesy. Odsetek osób, które wysoko lub bardzo wysoko oceniają przyszłość Izraela, spadł z 37% do 31%.

Ponad 40% studentów poważnie obawia się znalezienia pracy po uzyskaniu dyplomu. Jednocześnie 38% uważa, że ich uczelnie niewystarczająco przygotowują ich do ery sztucznej inteligencji i zmian technologicznych na rynku pracy. Badanie objęło około 12 tys. studentów i zostało przeprowadzone 17. rok z rzędu.

Czytaj nas na