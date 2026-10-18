在以色列，29%的学生正考虑在完成学业后移居其他国家。这是以色列全国学生联盟在新学年开始前进行的一项调查结果。正如《耶路撒冷邮报》报道，在此前的调查中，26%的受访者表示可能离开，另有56%不打算离开该国，15%尚未决定。

在考虑移民的人群中，79%将高生活成本列为主要原因之一。另有46%指出安全局势，分别有20%提及就业前景和政治外交危机。

支出与父母资助

以色列学生的平均月支出为6907新以色列谢克尔，比一年前增加28谢克尔。最大的支出项目是住房和家庭维持费用，平均每月3155谢克尔。食品支出为1463谢克尔，娱乐为751谢克尔，交通为724谢克尔。

受访学生中，81%在学习期间工作。他们平均每月工作97小时，税前收入约为6235谢克尔，但只有49%从事与其学术课程相关的领域。49%的受访者获得父母的经济支持，平均每月为2252谢克尔。

每五名学生中就有一人在学习期间贷款。在借款者中，61%获得了超过2万谢克尔的贷款，平均贷款金额达到49,849谢克尔。67%的调查参与者无法定期储蓄，而38%认为自己永远无法购买住房。

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中断学业与预备役人员的困难

过去一年中，33%的学生曾考虑中断学业。其中，50%将经济困难列为主要原因之一，41%提及学业负担的难度，22%提及心理健康问题。

27%的受访者表示在学年期间被征召参加预备役服务。在服过预备役的人中，64%表示重返学习在情感和社交方面都很困难。近半数，即47%，感到未服役学生的疏离、隔阂或不理解。只有43%的预备役人员认为，学术方面的便利措施，包括延长作业提交期限和安排特殊考试日期，显著帮助他们弥补了错过的学习内容。

对政府的不信任与劳动力市场

调查还显示，学生对政府的信任度下降：63%认为现政府完全不关心或仅在很小程度上关心他们的利益。对以色列未来给予高或非常高评价的人群比例从37%降至31%。

超过40%的学生十分担忧在获得学位后寻找工作。与此同时，38%认为其高等教育机构未能充分让他们为人工智能时代及劳动力市场的技术变革做好准备。这项调查覆盖约1.2万名学生，已连续开展第17年。

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