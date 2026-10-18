29% студентів в Ізраїлі замислюються про виїзд після навчання — Jerusalem Post

В Ізраїлі 29% студентів розглядають можливість переїзду до іншої країни після завершення навчання. Такий результат показало опитування Національного союзу ізраїльських студентів, проведене напередодні початку нового навчального року. Як повідомляє Jerusalem Post, у попередньому опитуванні про можливий виїзд заявляли 26% респондентів, ще 56% не планують залишати країну, а 15% не визначилися.

Серед тих, хто допускає еміграцію, 79% назвали однією з головних причин високу вартість життя. Ще 46% вказали на безпекову ситуацію, по 20% — на перспективи працевлаштування та політико-дипломатичну кризу.

Витрати та допомога батьків

Середні щомісячні витрати студента в Ізраїлі становлять 6907 нових ізраїльських шекелів, що на 28 шекелів більше, ніж роком раніше. Найбільша стаття витрат — житло й утримання домогосподарства: у середньому 3155 шекелів на місяць. На продукти витрачають 1463 шекелі, на розваги — 751, на транспорт — 724.

Під час навчання працює 81% опитаних студентів. У середньому вони зайняті 97 годин на місяць і заробляють близько 6235 шекелів до сплати податків, однак лише 49% працюють у сферах, пов’язаних з їхніми освітніми програмами. Фінансову допомогу від батьків отримують 49% респондентів, а її середній розмір становить 2252 шекелі на місяць.

Кредит під час навчання брав кожен п’ятий студент. Серед позичальників 61% отримали позики на суму понад 20 тисяч шекелів, а середній розмір кредиту сягнув 49 849 шекелів. Регулярно заощаджувати не можуть 67% учасників опитування, тоді як 38% вважають, що ніколи не зможуть придбати житло.

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Припинення навчання та труднощі резервістів

За останній рік 33% студентів розглядали можливість припинити навчання. Серед них 50% назвали фінансові труднощі однією з основних причин, 41% — складність навчального навантаження, а 22% — проблеми з психічним здоров’ям.

Про призов на резервну службу протягом навчального року повідомили 27% респондентів. Із тих, хто служив у резерві, 64% зазначили, що повернення до навчання було емоційно та соціально складним. Майже половина — 47% — відчували відстороненість, відчуження або нерозуміння з боку студентів, які не проходили службу. Лише 43% резервістів вважають, що академічні послаблення, зокрема подовжені терміни подання робіт і спеціальні дати іспитів, суттєво допомогли їм надолужити пропущене.

Недовіра до уряду та ринок праці

Опитування також засвідчило зниження довіри студентів до уряду: 63% вважають, що чинний уряд зовсім не дбає або лише незначною мірою дбає про їхні інтереси. Частка тих, хто високо або дуже високо оцінює майбутнє Ізраїлю, зменшилася з 37% до 31%.

Понад 40% студентів суттєво непокояться через пошук роботи після здобуття диплома. Водночас 38% вважають, що їхні заклади вищої освіти недостатньо готують до епохи штучного інтелекту та технологічних змін на ринку праці. Опитування охопило близько 12 тисяч студентів і проводилося вже 17-й рік поспіль.

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