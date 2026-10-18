В Израиле 29% студентов рассматривают возможность переезда в другую страну после завершения учебы. Такой результат показал опрос Национального союза израильских студентов, проведенный накануне начала нового учебного года. Как сообщает Jerusalem Post, в предыдущем опросе о возможном отъезде заявляли 26% респондентов, еще 56% не планируют покидать страну, а 15% не определились.

Среди тех, кто допускает эмиграцию, 79% назвали одной из главных причин высокую стоимость жизни. Еще 46% указали на ситуацию с безопасностью, по 20% — на перспективы трудоустройства и политико-дипломатический кризис.

Расходы и помощь родителей

Средние ежемесячные расходы студента в Израиле составляют 6907 новых израильских шекелей, что на 28 шекелей больше, чем годом ранее. Самая большая статья расходов — жилье и содержание домохозяйства: в среднем 3155 шекелей в месяц. На продукты тратят 1463 шекеля, на развлечения — 751, на транспорт — 724.

Во время учебы работают 81% опрошенных студентов. В среднем они заняты 97 часов в месяц и зарабатывают около 6235 шекелей до уплаты налогов, однако только 49% работают в сферах, связанных с их образовательными программами. Финансовую помощь от родителей получают 49% респондентов, а ее средний размер составляет 2252 шекеля в месяц.

Каждый пятый студент брал кредит во время учебы. Среди заемщиков 61% получили займы на сумму свыше 20 тыс. шекелей, а средний размер кредита достиг 49 849 шекелей. Регулярно откладывать сбережения не могут 67% участников опроса, тогда как 38% считают, что никогда не смогут приобрести жилье.

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Прекращение учебы и трудности резервистов

За последний год 33% студентов рассматривали возможность прекратить учебу. Среди них 50% назвали финансовые трудности одной из основных причин, 41% — сложность учебной нагрузки, а 22% — проблемы с психическим здоровьем.

О призыве на резервную службу в течение учебного года сообщили 27% респондентов. Из тех, кто служил в резерве, 64% отметили, что возвращение к учебе было эмоционально и социально сложным. Почти половина — 47% — ощущали отстраненность, отчуждение или непонимание со стороны студентов, не проходивших службу. Только 43% резервистов считают, что академические послабления, в частности продленные сроки сдачи работ и специальные даты экзаменов, существенно помогли им наверстать пропущенное.

Недоверие к правительству и рынок труда

Опрос также показал снижение доверия студентов к правительству: 63% считают, что действующее правительство совсем не заботится или лишь в незначительной степени заботится об их интересах. Доля тех, кто высоко или очень высоко оценивает будущее Израиля, снизилась с 37% до 31%.

Более 40% студентов серьезно обеспокоены поиском работы после получения диплома. В то же время 38% считают, что их учреждения высшего образования недостаточно готовят к эпохе искусственного интеллекта и технологических изменений на рынке труда. Опрос охватил около 12 тыс. студентов и проводился уже 17-й год подряд.

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