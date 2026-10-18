В США с 19 октября вступает в силу новое правило Министерства транспорта, согласно которому 10 типов сбоев в работе авиарейсов больше не будут относиться к авиакомпаниям в государственных данных о задержках и отменах. Их будут учитывать в новой категории Section 511(b), что может повлиять на объем компенсаций и услуг, предоставляемых перевозчиками пассажирам, сообщает The Hill.

Какие случаи охватывает новая категория

К Section 511(b) отнесли, в частности, необходимость очистить самолет после смерти пассажира, повреждение воздушного судна вследствие экстремальных погодных условий, посторонних предметов или саботажа. Также речь идет о кибератаках при условии соблюдения авиакомпанией требований кибербезопасности, неожиданных сбоях государственных систем, препятствующих безопасному выполнению полетов, и перегреве тормозов после инцидента, потребовавшего экстренных процедур.

В перечень внесли внеплановое техническое обслуживание, которое нельзя отложить, медицинские чрезвычайные ситуации не по вине перевозчика, высадку пассажира, нарушающего порядок, а также закрытие аэропорта из-за вулканического пепла, ветра или сдвига ветра. Отдельно указаны задержки загрузки багажа или груза, вызванные сбоем багажной системы, которую не контролирует авиакомпания или ее подрядчик.

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Позиция властей и реакция отрасли

Представитель Министерства транспорта ранее заявил Nexstar, что переклассификация связана с Законом о повторной авторизации Федерального авиационного управления 2024 года, который подписал президент Джо Байден. В ведомстве пояснили, что изменение должно точнее отражать в государственной статистике задержек обстоятельства, которые авиакомпании могут или не могут контролировать.

Министерство также признало, что новый подход, как ожидается, снизит общую стоимость услуг и компенсаций, которые перевозчики сейчас предоставляют потребителям. Юридическая фирма Crowell & Moring LLP назвала это решение значительным шагом вперед для авиационной отрасли. В то же время управляющий редактор The Points Guy Клинт Хендерсон заявил, что изменения потенциально могут стать существенным ударом для клиентов: в случае технических проблем с самолетом авиакомпания может не предоставлять, в частности, ваучеры на питание или гостиницу.

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