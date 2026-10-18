USA zmieniają klasyfikację 10 przyczyn opóźnień lotów — The Hill

W USA od 19 października wchodzi w życie nowa zasada Departamentu Transportu, zgodnie z którą 10 rodzajów zakłóceń w rejsach lotniczych nie będzie już przypisywanych liniom lotniczym w rządowych danych dotyczących opóźnień i odwołań. Będą one ujmowane w nowej kategorii Section 511(b), co może wpłynąć na zakres rekompensat i usług świadczonych pasażerom przez przewoźników, podaje The Hill.

Jakie przypadki obejmuje nowa kategoria

Do Section 511(b) zaliczono między innymi konieczność sprzątania samolotu po śmierci pasażera, uszkodzenie statku powietrznego wskutek ekstremalnych warunków pogodowych, ciał obcych lub sabotażu. Chodzi także o cyberataki, pod warunkiem że linia lotnicza spełnia wymogi cyberbezpieczeństwa, nieoczekiwane awarie systemów rządowych utrudniające bezpieczne wykonywanie lotów oraz przegrzanie hamulców po incydencie wymagającym zastosowania procedur awaryjnych.

Na listę wpisano nieplanowaną obsługę techniczną, której nie można odłożyć, nagłe przypadki medyczne niezawinione przez przewoźnika, wyproszenie pasażera zakłócającego porządek, a także zamknięcie lotniska z powodu popiołu wulkanicznego, wiatru lub uskoku wiatru. Osobno wskazano opóźnienia w załadunku bagażu lub ładunku spowodowane awarią systemu bagażowego, którego nie kontroluje linia lotnicza ani jej wykonawca.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko władz i reakcja branży

Przedstawiciel Departamentu Transportu wcześniej powiedział Nexstar, że zmiana klasyfikacji jest związana z ustawą o ponownej autoryzacji Federalnej Administracji Lotnictwa z 2024 roku, podpisaną przez prezydenta Joe Bidena. Resort wyjaśnił, że zmiana ma dokładniej odzwierciedlać w rządowych statystykach opóźnień okoliczności, które linie lotnicze mogą lub nie mogą kontrolować.

Departament przyznał również, że oczekuje się, iż nowe podejście obniży całkowity koszt usług i rekompensat, które przewoźnicy obecnie zapewniają konsumentom. Kancelaria prawna Crowell & Moring LLP nazwała tę decyzję znaczącym krokiem naprzód dla branży lotniczej. Jednocześnie redaktor zarządzający The Points Guy, Clint Henderson, oświadczył, że zmiany mogą potencjalnie stanowić poważny cios dla klientów: w przypadku problemów technicznych z samolotem linia lotnicza może nie zapewnić między innymi bonów na posiłki lub hotel.

Czytaj nas na