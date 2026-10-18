美国调整10类航班延误原因的统计方式——The Hill

美国交通部的一项新规将于10月19日生效。根据该规定，政府关于航班延误和取消的数据将不再把10类航班运行中断归因于航空公司。这些情况将被纳入新的Section 511(b)类别，这可能影响航空公司向乘客提供的赔偿和服务规模，The Hill报道。

新类别涵盖哪些情况

Section 511(b)包括但不限于乘客死亡后需要清理飞机、因极端天气、异物或蓄意破坏造成的航空器损坏。该类别还涉及网络攻击，前提是航空公司遵守网络安全要求；妨碍航班安全运行的政府系统意外故障；以及在需要采取紧急程序的事件后发生的刹车过热。

清单还包括无法推迟的非计划维护、非承运人过错导致的医疗紧急情况、将扰乱秩序的乘客带离飞机，以及因火山灰、风或风切变导致机场关闭。另行列出的还有因航空公司或其承包商无法控制的行李系统故障而导致的行李或货物装载延误。

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当局立场与行业反应

交通部一名代表此前对Nexstar表示，重新分类与2024年《联邦航空管理局重新授权法》有关，该法案由总统乔·拜登签署。该部门解释说，此项调整旨在使政府延误统计数据更准确地反映航空公司能够或无法控制的情况。

交通部还承认，预计这一新做法将降低承运人目前向消费者提供服务和赔偿的总成本。律师事务所Crowell & Moring LLP称，这一决定是航空业向前迈出的重要一步。与此同时，The Points Guy执行编辑克林特·亨德森表示，这些变化可能会对客户造成重大打击：如果飞机出现技术问题，航空公司可能不会提供餐饮券或酒店券等服务。

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