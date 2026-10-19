В Польше 72,5% участников опроса поддержали возможное распространение обязательной военной службы или военной подготовки на женщин. Против такого решения высказались 24,8% респондентов, еще 2,7% не определились с ответом, сообщает Interia.

Формат возможной службы

Сторонники привлечения женщин в войска не имеют общей позиции относительно формата возможной службы или подготовки. Согласно опросу United Surveys by IBRiS, проведенному по заказу Wirtualna Polska, 50,7% опрошенных поддержали бы обязательную службу для женщин в формате, отличающемся от мужского, в частности в медицинской или логистической сфере.

Еще 21,8% респондентов считают, что при возможном призыве не следует различать мужчин и женщин — все должны проходить службу на одинаковых условиях.

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Поддержка возвращения призыва

Исследование United Surveys by IBRiS проводилось 2–4 октября 2026 года на общенациональной выборке из 1000 человек. Интервью проводились методом mix-mode с использованием CAWI и CATI.

В то же время отдельный опрос Opinia24 для RMF FM показал меньшую поддержку самой идеи возвращения обязательной военной службы. Ее одобрили 46% респондентов, 38% выступили против, а 16% не смогли дать однозначный ответ. В случае восстановления такой обязанности 22% опрошенных считают, что она должна распространяться на оба пола, тогда как 24% поддержали бы призыв только мужчин.

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