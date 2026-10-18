В Индонезии спасли 51 орангутана от пожаров — France 24

В Индонезии природоохранные группы эвакуировали не менее 51 находящегося под критической угрозой орангутана из районов, охваченных масштабными лесными пожарами. Дым от них вызвал длительное загрязнение воздуха в нескольких странах Юго-Восточной Азии, сообщает France 24.

Эвакуация орангутанов

Агентство охраны природы Западного Калимантана и индонезийская некоммерческая организация YIARI заявили, что их команда эвакуировала 51 орангутана из разных мест провинции в период с 6 августа по 19 октября. По данным Министерства лесного хозяйства Индонезии, за последние месяцы на Калимантане могли спасти до 96 животных, однако чиновники не уточнили точное количество.

В деревне Хампанген в Центральном Калимантане три природоохранных агентства также спасли 20-летнего самца орангутана. Животное усыпили, после чего медицинская команда провела осмотр и доставила его в реабилитационный центр. Координатор WWF Indonesia Фенки Вирада отметил, что в небольших лесных участках еще остаются орангутаны.

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Токсичный дым в регионе

Пожары на островах Борнео и Суматра вызвали многомесячный смог, который затронул Индонезию, Малайзию, Сингапур и Восточный Тимор. Из-за загрязнения закрывали школы, росло число респираторных заболеваний среди людей и животных, а активность на открытом воздухе ограничивали.

В Сингапуре нынешний период нездорового качества воздуха стал самым длительным со времени регионального кризиса 2015 года; он начался 5 октября. Концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в отдельных западных районах страны временами достигала категории «очень нездоровый». Министерство транспорта Индонезии сообщило, что с середины августа смог повлиял примерно на 2 400 авиарейсов из-за ухудшения видимости возле аэропортов.

Эксперт по атмосферным наукам Ван Цзиньюй связал длительную засуху с сильным явлением Эль-Ниньо и большим количеством тайфунов в Восточной Азии, которые отводили влагу от районов пожаров.

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