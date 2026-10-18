W Indonezji uratowano 51 orangutanów przed pożarami — France 24

W Indonezji grupy ochrony przyrody ewakuowały co najmniej 51 krytycznie zagrożonych orangutanów z obszarów objętych rozległymi pożarami lasów. Dym z pożarów spowodował długotrwałe zanieczyszczenie powietrza w kilku krajach Azji Południowo-Wschodniej, informuje France 24.

Ewakuacja orangutanów

Agencja Ochrony Przyrody Kalimantanu Zachodniego oraz indonezyjska organizacja non-profit YIARI podały, że ich zespół ewakuował 51 orangutanów z różnych miejsc w prowincji w okresie od 6 sierpnia do 19 października. Według indonezyjskiego Ministerstwa Leśnictwa w ostatnich miesiącach na Kalimantanie mogło zostać uratowanych do 96 zwierząt, jednak urzędnicy nie sprecyzowali dokładnej liczby.

W wiosce Hampangen w Kalimantanie Środkowym trzy agencje ochrony przyrody uratowały również 20-letniego samca orangutana. Zwierzę uśpiono, po czym zespół medyczny przeprowadził badanie i przewiózł je do ośrodka rehabilitacyjnego. Koordynator WWF Indonesia Fenky Wirada zaznaczył, że w niewielkich fragmentach lasów nadal pozostają orangutany.

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Toksyczny dym w regionie

Pożary na wyspach Borneo i Sumatra spowodowały trwający wiele miesięcy smog, który dotknął Indonezję, Malezję, Singapur i Timor Wschodni. Z powodu zanieczyszczenia zamykano szkoły, rosła liczba chorób układu oddechowego wśród ludzi i zwierząt oraz ograniczano aktywność na świeżym powietrzu.

W Singapurze obecny okres niezdrowej jakości powietrza stał się najdłuższym od czasu kryzysu regionalnego w 2015 roku; rozpoczął się 5 października. Stężenie drobnych cząstek PM2.5 w niektórych zachodnich częściach kraju okresowo osiągało kategorię „bardzo niezdrową”. Ministerstwo Transportu Indonezji podało, że od połowy sierpnia smog wpłynął na około 2 400 lotów z powodu pogorszenia widoczności w pobliżu lotnisk.

Ekspert w dziedzinie nauk atmosferycznych Wang Jingyu powiązał przedłużającą się suszę z silnym zjawiskiem El Niño oraz dużą liczbą tajfunów w Azji Wschodniej, które odprowadzały wilgoć z obszarów pożarów.

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