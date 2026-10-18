印度尼西亚从火灾中救出51只红毛猩猩——France 24

在印度尼西亚，自然保护团体从遭受大规模森林火灾的地区撤离了至少51只极度濒危的红毛猩猩。这些火灾产生的烟雾导致东南亚多个国家长期空气污染，France 24报道。

红毛猩猩撤离行动

西加里曼丹自然保护局和印度尼西亚非营利组织YIARI表示，其团队在8月6日至10月19日期间从该省不同地点撤离了51只红毛猩猩。根据印度尼西亚林业部的数据，近几个月来加里曼丹可能已救出多达96只动物，但官员没有说明确切数量。

在中加里曼丹的汉潘根村，三个自然保护机构还救出了一只20岁的雄性红毛猩猩。这只动物被麻醉后，医疗团队对其进行了检查，并将其送往康复中心。WWF Indonesia协调员芬基·维拉达指出，小片森林中仍有红毛猩猩留存。

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地区有毒烟雾

婆罗洲和苏门答腊岛的火灾造成持续数月的烟霾，影响了印度尼西亚、马来西亚、新加坡和东帝汶。由于污染，学校被关闭，人类和动物呼吸系统疾病数量增加，户外活动也受到限制。

在新加坡，当前空气质量不健康的时期成为自2015年区域危机以来持续时间最长的一次；始于10月5日。该国部分西部地区的细颗粒物PM2.5浓度一度达到“非常不健康”级别。印度尼西亚交通部表示，自8月中旬以来，由于机场附近能见度恶化，烟霾已影响约2400个航班。

大气科学专家王景宇将长期干旱与强烈的厄尔尼诺现象及东亚大量台风联系起来，这些台风将水分从火灾地区带离。

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