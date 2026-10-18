Государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье вечером прибыл в Самарканд в Узбекистане накануне переговоров с представителями пяти стран Центральной Азии. В понедельник он должен принять участие в министерской встрече формата C5+1, объединяющего США, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, сообщает Euronews.

Торговля, инвестиции и безопасность

В программе визита также запланированы двусторонние встречи Рубио с высокопоставленными представителями всех пяти государств. Ожидается, что стороны обсудят торговлю, инвестиции, критически важные минералы и сотрудничество в сфере безопасности. Госдепартамент США сообщил, что Рубио сопровождают более 200 американских представителей бизнеса.

Перед вылетом из Вашингтона Рубио назвал отношения со странами региона важными. По его словам, время визита выбрали так, чтобы собрать в одном месте министров иностранных дел всех пяти центральноазиатских стран.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Партнерство с Узбекистаном

В понедельник Рубио и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов должны провести первый раунд расширенного диалога о стратегическом партнерстве. По данным МИД Узбекистана, темами переговоров станут политические отношения, торговля, инвестиции, а также региональные и международные вопросы.

Формат C5+1 был запущен в Самарканде в ноябре 2015 года, когда тогдашний госсекретарь США Джон Керри встретился с коллегами из пяти центральноазиатских республик. По данным Министерства торговли США, в ходе встреч C5+1 в Вашингтоне в ноябре 2025 года были объявлены коммерческие соглашения и обязательства на сумму более 25 млрд долларов в сферах авиации, сельскохозяйственной техники, железнодорожной инфраструктуры и добычи минералов. Речь шла о договоренностях на разных стадиях реализации, а не об уже осуществленных инвестициях.

После переговоров в Узбекистане Рубио планирует посетить Индию, где проведет встречи с правительственными чиновниками и представителями бизнеса по вопросам торгового и энергетического сотрудничества.

Читай нас в