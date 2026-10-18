Sekretarz stanu USA Marco Rubio przybył w niedzielę wieczorem do Samarkandy w Uzbekistanie przed rozmowami z przedstawicielami pięciu państw Azji Centralnej. W poniedziałek ma wziąć udział w spotkaniu ministerialnym w formacie C5+1, który łączy USA, Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan, informuje Euronews.

Handel, inwestycje i bezpieczeństwo

Program wizyty Rubio obejmuje również dwustronne spotkania z wysokimi przedstawicielami wszystkich pięciu państw. Oczekuje się, że strony omówią handel, inwestycje, minerały o kluczowym znaczeniu oraz współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. Departament Stanu USA poinformował, że Rubio towarzyszy ponad 200 amerykańskich przedstawicieli biznesu.

Przed wylotem z Waszyngtonu Rubio nazwał relacje z państwami regionu ważnymi. Według niego termin wizyty wybrano tak, aby zgromadzić w jednym miejscu ministrów spraw zagranicznych wszystkich pięciu państw Azji Centralnej.

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Partnerstwo z Uzbekistanem

W poniedziałek Rubio i minister spraw zagranicznych Uzbekistanu Bachtijor Saidow mają przeprowadzić pierwszą rundę rozszerzonego dialogu na temat partnerstwa strategicznego. Według MSZ Uzbekistanu tematami rozmów będą relacje polityczne, handel, inwestycje, a także kwestie regionalne i międzynarodowe.

Format C5+1 zainicjowano w Samarkandzie w listopadzie 2015 roku, gdy ówczesny sekretarz stanu USA John Kerry spotkał się ze swoimi odpowiednikami z pięciu republik Azji Centralnej. Według Departamentu Handlu USA podczas spotkań C5+1 w Waszyngtonie w listopadzie 2025 roku ogłoszono umowy handlowe i zobowiązania o wartości ponad 25 mld dolarów w dziedzinach lotnictwa, maszyn rolniczych, infrastruktury kolejowej i wydobycia minerałów. Chodziło o porozumienia na różnych etapach realizacji, a nie o już dokonane inwestycje.

Po rozmowach w Uzbekistanie Rubio planuje odwiedzić Indie, gdzie spotka się z przedstawicielami rządu i biznesu w sprawie współpracy handlowej i energetycznej.

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