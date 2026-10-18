美国国务卿马尔科·鲁比奥周日晚抵达乌兹别克斯坦撒马尔罕，此前将与五个中亚国家的代表举行会谈。周一，他将参加C5+1机制部长级会议，该机制包括美国、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，Euronews报道。

贸易、投资与安全

鲁比奥的访问日程还包括与这五个国家所有高级官员举行双边会晤。预计各方将讨论贸易、投资、关键矿产和安全合作。美国国务院表示，随同鲁比奥访问的有200多名美国商界代表。

在离开华盛顿前，鲁比奥称与该地区国家的关系十分重要。他表示，选择这一访问时间是为了将五个中亚国家的外交部长聚集在同一地点。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与乌兹别克斯坦的伙伴关系

周一，鲁比奥与乌兹别克斯坦外交部长巴赫季约尔·赛义多夫将举行扩大版战略伙伴关系对话的第一轮会议。据乌兹别克斯坦外交部称，会谈议题将包括政治关系、贸易、投资，以及地区和国际问题。

C5+1机制于2015年11月在撒马尔罕启动，当时的美国国务卿约翰·克里与五个中亚共和国的同行会面。根据美国商务部的数据，在2025年11月于华盛顿举行的C5+1会议期间，宣布了在航空、农业机械、铁路基础设施和矿产开采领域价值超过250亿美元的商业协议和承诺。这些是处于不同实施阶段的协议，而非已经完成的投资。

在乌兹别克斯坦会谈后，鲁比奥计划访问印度，并将与政府官员和商界代表就贸易与能源合作举行会晤。

关注我们在