Президент США Дональд Трамп связал беспорядки во время протестов во Франции с иммиграцией и призвал страну усилить контроль над границами. Об этом сообщает The Hindu.

В публикации в соцсети Truth Social 18 октября Трамп заявил, что Франция «горит», а иммиграция людей из «другого мира», которые, по его словам, испытывают ненависть в своих сердцах, разрушила страну. Он призвал Францию закрыть границы и взять ситуацию под контроль, пока, по его мнению, не стало слишком поздно.

Последствия протестов

Днем ранее, 17 октября, во Франции прошли протесты, сопровождавшиеся масштабными разрушениями. Историческую ратушу подожгли, а более 1 800 человек были задержаны. Эти события усилили давление на президента Франции Эммануэля Макрона за шесть месяцев до выборов его преемника.

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Комментарии Джей Ди Вэнса

Заявление Трампа прозвучало после схожих комментариев вице-президента США Джей Ди Вэнса, опубликованных 17 октября в соцсети X. Вэнс заявил, что западные либералы, по его мнению, способствовали иммиграции ради разнообразия и сострадания, не учитывая вопросы ассимиляции и совместимости.

Вэнс также написал, что надеется на прекращение беспорядков во Франции, прежде чем пострадает больше достопримечательностей страны. Он связал свои комментарии с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США, которые должны состояться 3 ноября.

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