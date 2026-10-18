Prezydent USA Donald Trump powiązał zamieszki podczas protestów we Francji z imigracją i wezwał ten kraj do zaostrzenia kontroli granicznych. Informuje o tym The Hindu.

We wpisie w serwisie społecznościowym Truth Social z 18 października Trump stwierdził, że Francja „płonie”, a imigracja ludzi z „innego świata”, którzy, jak powiedział, mają nienawiść w sercach, zniszczyła kraj. Wezwał Francję do zamknięcia granic i opanowania sytuacji, zanim, jego zdaniem, będzie za późno.

Skutki protestów

Dzień wcześniej, 17 października, we Francji odbyły się protesty, którym towarzyszyły rozległe zniszczenia. Podpalono zabytkowy ratusz, a zatrzymano ponad 1 800 osób. Wydarzenia zwiększyły presję na prezydenta Francji Emmanuela Macrona na sześć miesięcy przed wyborem jego następcy.

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Komentarze J.D. Vance’a

Wypowiedź Trumpa padła po podobnych komentarzach wiceprezydenta USA J.D. Vance’a, opublikowanych 17 października w serwisie X. Vance stwierdził, że zachodni liberałowie, jego zdaniem, wspierali imigrację w imię różnorodności i współczucia, nie uwzględniając kwestii asymilacji i kompatybilności.

Vance napisał również, że ma nadzieję na zakończenie zamieszek we Francji, zanim ucierpi więcej zabytków tego kraju. Powiązał swoje komentarze z nadchodzącymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA, które mają odbyć się 3 listopada.

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