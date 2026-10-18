Президент Трамп поклав на імміграцію провину за протести у Франції — The Hindu

Президент США Дональд Трамп пов’язав заворушення під час протестів у Франції з імміграцією та закликав країну посилити контроль над кордонами. Про це повідомляє The Hindu.

У дописі в соцмережі Truth Social 18 жовтня Трамп заявив, що Франція «палає», а імміграція людей з «іншого світу», які, за його словами, мають ненависть у серцях, зруйнувала країну. Він закликав Францію закрити кордони та взяти ситуацію під контроль, доки, на його думку, не стало надто пізно.

Наслідки протестів

Напередодні, 17 жовтня, у Франції відбулися протести, що супроводжувалися масштабними руйнуваннями. Історичну ратушу підпалили, а понад 1 800 людей було затримано. Події посилили тиск на президента Франції Еммануеля Макрона за шість місяців до виборів його наступника.

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Коментарі Джей Ді Венса

Заява Трампа пролунала після схожих коментарів віцепрезидента США Джей Ді Венса, опублікованих 17 жовтня у соцмережі X. Ванс заявив, що західні ліберали, на його думку, сприяли імміграції заради різноманіття та співчуття, не врахувавши питань асиміляції й сумісності.

Ванс також написав, що сподівається на припинення заворушень у Франції, перш ніж постраждає більше пам’яток країни. Він пов’язав свої коментарі з майбутніми проміжними виборами до Конгресу США, які мають відбутися 3 листопада.

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