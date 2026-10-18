在曼彻斯特，大曼彻斯特联合管理局（GMCA）的审查与监督委员会将审查向三家公司提供的5500万英镑贷款，这些公司最终由曼城足球俱乐部老板谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬控制。据《卫报》报道，这些贷款于2017年从住房项目基金中发放，该基金在安迪·伯纳姆担任大曼彻斯特市长期间由GMCA管理。

用于住房项目的贷款

这笔资金原计划用于大型住房项目Manchester Life，该项目计划建设6000套住房。GMCA表示，贷款已全额偿还。同时，该机构没有披露利率，也没有解释谢赫·曼苏尔旗下公司为何符合获得此类融资的标准。

谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬还担任阿拉伯联合酋长国副总统兼副总理。据约翰·利奇称，自2015年以来，该基金已向50家不同开发商提供约10亿英镑。

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对程序的质疑

委员会主席、曼彻斯特自由民主党议员约翰·利奇向BBC表示，贷款审批程序此前因缺乏透明度而受到批评。他说，委员会希望确保这一过程透明。

上周有消息称，在贷款获批前数周，安迪·伯纳姆曾作为俱乐部客人在伊蒂哈德球场与曼城老板会面。此后，有关这次会面的信息从公开记录中消失。在此事曝光后，首相要求GMCA对会面清单进行人工审查，以确保完全透明。

GMCA指出，提供贷款的决定是公开作出的，该基金向所有符合贷款标准的开发商开放。根据该机构的数据，该基金推动建设了1.1万套新住房。

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