W Manchesterze komisja ds. kontroli i nadzoru Połączonej Administracji Wielkiego Manchesteru (GMCA) zbada pożyczkę w wysokości 55 mln funtów dla trzech firm, które ostatecznie kontroluje właściciel klubu piłkarskiego Manchester City, szejk Mansur bin Zajid Al Nahajan. Pożyczek udzielono w 2017 roku z funduszu projektów mieszkaniowych, którym zarządzała GMCA, gdy Andy Burnham pełnił funkcję burmistrza Wielkiego Manchesteru, podaje The Guardian.

Pożyczki na projekt mieszkaniowy

Finansowanie było przeznaczone na duży projekt mieszkaniowy Manchester Life, w ramach którego planowano wybudować 6 tys. mieszkań. GMCA oświadczyła, że pożyczki zostały spłacone w całości. Jednocześnie administracja nie ujawniła stopy procentowej ani nie wyjaśniła, dlaczego firmy szejka Mansura spełniały kryteria otrzymania takiego finansowania.

Szejk Mansur bin Zajid Al Nahajan jest również wiceprezydentem i zastępcą premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według Johna Leacha fundusz od 2015 roku przekazał około 1 mld funtów 50 różnym deweloperom.

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Pytania dotyczące procedury

Przewodniczący komisji John Leach, radny Liberalnych Demokratów w Manchesterze, powiedział BBC, że procedura zatwierdzania pożyczek była wcześniej krytykowana za brak przejrzystości. Jak zaznaczył, komisja chce upewnić się, że proces jest transparentny.

W ubiegłym tygodniu ujawniono, że Andy Burnham spotkał się z właścicielami Manchester City na stadionie Etihad jako gość klubu kilka tygodni przed zatwierdzeniem pożyczek. Później informacja o tym spotkaniu zniknęła z publicznych rejestrów. Po ujawnieniu tej informacji premier poprosił GMCA o ręczne sprawdzenie listy spotkań, aby zapewnić pełną przejrzystość.

GMCA zaznaczyła, że decyzje o udzieleniu pożyczek podejmowano publicznie, a fundusz był otwarty dla wszystkich deweloperów spełniających kryteria kredytowe. Według administracji fundusz przyczynił się do budowy 11 tys. nowych mieszkań.

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