英国大臣计划修改英格兰学徒制资金安排，将企业培训25岁以上员工的成本提高25%。改革旨在鼓励雇主更频繁地培训年轻员工，《卫报》报道。

共同出资提案

这项尚未获得最终批准的提案，是为周三的预算公告准备的。它可能成为政府回应艾伦·米尔本关于青年高失业率原因审查的一部分。

根据目前的方案，雇主将能够使用增长与技能税的缴款，全额支付25岁以下学徒的培训费用。这是一项每年40亿英镑的税收，用于资助全国学徒制体系。对于年龄较大的员工，税收资金将覆盖75%的费用，其余部分由雇主另行支付。

政府寻求改变该体系的平衡，因为25岁以上人士占学徒计划新参与者的一半以上。与此同时，开始学徒培训的年轻人数在过去十年减少了40%。

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企业立场

企业代表呼吁政府重新审议该计划。工业组织Make UK的政策执行主任罗伯特·哈尔丰表示，这项改变只会重新分配现有机会，而不会创造新机会。他认为，政府应增加可提供的学徒计划数量，而不是限制其他类别员工的培训。

英国工业联合会代表约翰·福斯特强调，职业技能不应成为“一场零和游戏”。他说，成人培训有助于人们在整个职业生涯中更新资质，尤其是在人工智能影响就业岗位的情况下。

青年措施

政府表示，改革后的体系获得了33亿英镑资金支持，以提供5万个额外的青年学徒名额。此外，小型和中型企业每雇用一名16至24岁的学徒，将获得2000英镑补贴。

该国约有100万名16至24岁的人既不学习、也不工作、也不接受职业培训。在最初八个月内，只有160名年轻人加入基础学徒计划，而政府在本届议会任期内的目标是招收3万人。政府预计将在秋季收到米尔本审查的结论。

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