Policja w Paryżu poinformowała o zatrzymaniu 855 osób w związku z przemocą podczas protestów w stolicy Francji. Demonstracje odbyły się w sobotę, 17 października, i objęły cały kraj.

Rekordowa liczba zatrzymań

Według Asharq Al-Awsat funkcjonariusze organów ścigania określili liczbę osób zatrzymanych podczas sobotnich protestów jako rekordową. Zastępczyni mera Paryża Lamia El Aaraje oświadczyła, że miasto zmierzyło się z poziomem przemocy, jakiego, jej zdaniem, wcześniej nie było.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na opublikowanych w materiale zdjęciach Reutersa widać spalone samochody na paryskiej ulicy, a także pracownika sprzątającego gruz w pobliżu uszkodzonego sklepu dzień po starciach.

Pożar w ratuszu w Limoges

W budynku ratusza we francuskim Limoges wybuchł pożar podczas ogólnokrajowych protestów. Prefekt departamentu Haute-Vienne Maurice Barate poinformował, że ogień został opanowany. Według niego 143-letni budynek został celowo podpalony, a znaczna część jego dachu się zawaliła.

Czytaj nas na