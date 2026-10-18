W Szwajcarii, po posiedzeniu Rady FIFA w Zurychu, Komitetowi FIFA ds. odpowiedzialności społecznej zlecono ocenę zasadności istnienia Nagrody Pokoju FIFA. Kilku członków Rady FIFA zażądało zaprzestania wręczania nagrody lub zmiany jej formatu, informuje Al Jazeera.

Rekomendacja zostanie przygotowana do grudnia

Według brytyjskich mediów kwestia była omawiana na czwartkowym posiedzeniu Rady FIFA w Zurychu. Część przedstawicieli państw członkowskich FIFA opowiedziała się za zniesieniem nagrody, inni zaproponowali, aby nie przyznawać jej już politykom.

22-osobowy Komitet ds. odpowiedzialności społecznej ma przygotować rekomendację na kolejne posiedzenie Rady FIFA, zaplanowane na 16 grudnia w Dosze w Katarze. Wiceprezydentka FIFA i prezeska Angielskiej Federacji Piłkarskiej Debbie Hewitt oświadczyła, że komitet rozpatrzy okoliczności ustanowienia nagrody, zasadność jej utworzenia, procedurę jej wręczania oraz osoby, które podjęły tę decyzję. Ma również ocenić, czy nagrodę należy znieść, czy zreformować.

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Trump był pierwszym laureatem

FIFA ogłosiła ustanowienie corocznej nagrody „Nagroda Pokoju FIFA — Piłka nożna jednoczy świat” 5 listopada. Organizacja zaznaczyła, że wyróżnienie ma honorować ludzi za wyjątkowe działania na rzecz pokoju. Miesiąc później pierwszym laureatem nagrody został prezydent USA Donald Trump.

Prezydent FIFA Gianni Infantino poinformował, że Komitet ds. odpowiedzialności społecznej przeprowadzi analizę i przedstawi propozycję, a decyzja zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Rady FIFA.

Norweski Związek Piłki Nożnej również wcześniej sprzeciwiał się nagrodzie. Jego prezeska Lise Klaveness w kwietniu wezwała do zniesienia nagrody, stwierdzając, że przyznawanie takich wyróżnień nie należy do mandatu FIFA. Organizacja praw człowieka FairSquare złożyła skargę do Komitetu Etyki FIFA, oskarżając Infantino o naruszenie obowiązku neutralności poprzez poparcie dla Trumpa.

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