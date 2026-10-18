В Швейцарии после заседания Совета FIFA в Цюрихе Комитету FIFA по социальной ответственности поручили оценить целесообразность существования Премии мира FIFA. Несколько членов Совета FIFA потребовали прекратить вручение награды или изменить ее формат, сообщает Al Jazeera.

Рекомендацию подготовят к декабрю

По данным британских СМИ, вопрос обсуждался на заседании Совета FIFA в Цюрихе в четверг. Часть представителей стран — членов FIFA выступила за отмену премии, другие предложили больше не вручать ее политикам.

22-членный Комитет по социальной ответственности должен подготовить рекомендацию к следующему заседанию Совета FIFA, запланированному на 16 декабря в Дохе, Катар. Вице-президент FIFA и президент Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт заявила, что комитет рассмотрит обстоятельства учреждения премии, целесообразность ее создания, порядок вручения и лиц, принявших это решение. Он также должен оценить, следует ли отменить награду или реформировать ее.

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Первым лауреатом был Трамп

FIFA объявила об учреждении ежегодной награды «Премия мира FIFA — Футбол объединяет мир» 5 ноября. Организация отмечала, что награда должна чествовать людей за исключительные действия во имя мира. Через месяц первым лауреатом премии стал президент США Дональд Трамп.

Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что Комитет по социальной ответственности проведет анализ и внесет предложение, а решение будет принято на следующем заседании Совета FIFA.

Норвежская футбольная ассоциация также ранее выступала против награды. Ее президент Лисе Клавенесс в апреле призвала отменить премию, заявив, что вручение таких наград не входит в мандат FIFA. Правозащитная организация FairSquare подала жалобу в Комитет по этике FIFA, обвинив Инфантино в нарушении обязанности нейтральности из-за поддержки Трампа.

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