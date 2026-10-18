FIFA委员会将评估取消和平奖的必要性——半岛电视台

在瑞士苏黎世举行的FIFA理事会会议后，FIFA社会责任委员会受命评估FIFA和平奖继续存在的必要性。多名FIFA理事会成员要求停止颁发该奖项或改变其形式，半岛电视台报道。

建议将于12月前准备完成

据英国媒体报道，该问题于周四在苏黎世举行的FIFA理事会会议上讨论。部分FIFA成员国代表支持取消该奖项，另一些人则提议不再将其颁给政治人物。

由22人组成的社会责任委员会必须为定于12月16日在卡塔尔多哈举行的下一次FIFA理事会会议准备一项建议。FIFA副主席兼英格兰足球协会主席黛比·休伊特表示，该委员会将审议设立该奖项的背景、创设该奖项的必要性、颁奖程序以及作出该决定的人员。委员会还必须评估是否应取消或改革该奖项。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

首位获奖者是特朗普

FIFA于11月5日宣布设立年度奖项“FIFA和平奖——足球团结世界”。该组织表示，这一奖项旨在表彰为和平采取非凡行动的人士。一个月后，美国总统唐纳德·特朗普成为该奖项的首位获奖者。

FIFA主席詹尼·因凡蒂诺表示，社会责任委员会将进行分析并提交建议，决定将在下一次FIFA理事会会议上作出。

挪威足球协会此前也反对该奖项。其主席莉泽·克拉韦内斯4月呼吁取消该奖项，称颁发此类奖项不属于FIFA的职责范围。人权组织FairSquare向FIFA道德委员会提出投诉，指控因凡蒂诺因支持特朗普而违反中立义务。

关注我们在