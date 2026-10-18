Комітет FIFA оцінить доцільність скасування премії миру — Al Jazeera

У Швейцарії, після засідання Ради FIFA в Цюриху, Комітету FIFA із соціальної відповідальності доручили оцінити доцільність існування Премії миру FIFA. Кілька членів Ради FIFA вимагали припинити вручення нагороди або змінити її формат, повідомляє Al Jazeera.

Рекомендацію підготують до грудня

За даними британських медіа, питання обговорювали на засіданні Ради FIFA в Цюриху в четвер. Частина представників країн-членів FIFA виступила за скасування премії, інші запропонували більше не вручати її політикам.

22-членний Комітет із соціальної відповідальності має підготувати рекомендацію до наступного засідання Ради FIFA, запланованого на 16 грудня в Досі, Катар. Віцепрезидентка FIFA та президентка Футбольної асоціації Англії Деббі Г'юїтт заявила, що комітет розгляне обставини заснування премії, доцільність її створення, порядок вручення та осіб, які ухвалили це рішення. Також він має оцінити, чи слід скасувати нагороду або реформувати її.

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Першим лауреатом був Трамп

FIFA оголосила про заснування щорічної нагороди «Премія миру FIFA — Футбол об'єднує світ» 5 листопада. Організація зазначала, що відзнака має вшановувати людей за виняткові дії задля миру. Через місяць першим лауреатом премії став президент США Дональд Трамп.

Президент FIFA Джанні Інфантіно повідомив, що Комітет із соціальної відповідальності проведе аналіз і подасть пропозицію, а рішення ухвалять на наступному засіданні Ради FIFA.

Норвезька футбольна асоціація раніше також виступала проти нагороди. Її президентка Лісе Клавенесс у квітні закликала скасувати премію, заявивши, що вручення таких відзнак не входить до мандата FIFA. Правозахисна організація FairSquare подала скаргу до Комітету з етики FIFA, звинувативши Інфантіно в порушенні обов'язку нейтральності через підтримку Трампа.

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