Prezydent Francji Emmanuel Macron miał wygłosić telewizyjne orędzie w niedzielę, 18 października, po gwałtownych protestach, które ogarnęły kraj. Wystąpienie zaplanowano na godz. 18:00 czasu GMT, donosi The Hindu.

Spotkanie z ministrami

Według Pałacu Elizejskiego transmisja miała odbyć się po spotkaniu Macrona z kilkoma ministrami. Francja oceniała skutki protestów z poprzedniego dnia, podczas których doszło do starć, podpaleń i zakrojonych na szeroką skalę grabieży.

Przyczyny protestów i oświadczenia ministrów

Ogólnokrajowe demonstracje 17 października rozpoczęły się z powodu obaw związanych z rosnącymi kosztami życia, lecz później przerodziły się w przemoc. Poprzedziły je cztery tygodnie protestów uczniów szkół średnich, którym miejscami również towarzyszyła przemoc.

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Ministrowie obarczyli odpowiedzialnością za przemoc grupy „ultralewicowe”. Protesty odbyły się sześć miesięcy przed wyborami prezydenckimi we Francji, w których zostanie wybrany następca Macrona.

Na 19 października francuski prezydent planował również trzydniową podróż do czterech arabskich państw dotkniętych wojną na Bliskim Wschodzie. Według źródła konflikt ten spowodował wzrost cen paliw i inflacji na świecie.

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