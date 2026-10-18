Президент Франции Эмманюэль Макрон должен был выступить с телевизионным обращением в воскресенье, 18 октября, после насильственных протестов, охвативших страну. Выступление было запланировано на 18:00 по Гринвичу, сообщает The Hindu.

Встреча с министрами

По данным Елисейского дворца, трансляция должна была состояться после встречи Макрона с несколькими министрами. Франция оценивала последствия протестов предыдущего дня, во время которых произошли столкновения, поджоги и масштабное мародёрство.

Причины протестов и заявления министров

Общенациональные демонстрации 17 октября начались из-за обеспокоенности ростом стоимости жизни, однако затем переросли в насилие. Им предшествовали четыре недели протестов учащихся старших классов, которые местами также сопровождались насилием.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Министры возложили ответственность за насилие на «ультралевые» группы. Протесты произошли за шесть месяцев до президентских выборов во Франции, на которых будет избран преемник Макрона.

На 19 октября французский президент также планировал трёхдневную поездку в четыре арабские страны, затронутые войной на Ближнем Востоке. По данным источника, этот конфликт вызвал рост цен на топливо и инфляции в мире.

Читай нас в