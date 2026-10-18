We Francji po masowych protestach przeciwko wysokim cenom i pogarszaniu się jakości usług publicznych zatrzymano około 1800 osób, a ponad 500 policjantów odniosło obrażenia. Jeden uczestnik demonstracji zmarł po zatrzymaniu krążenia podczas protestów w Paryżu. Informuje o tym TimesLIVE, powołując się na Reuters.

Zamieszki w miastach

W sobotę ogólnokrajowe demonstracje przerodziły się w zamieszki w szeregu francuskich miast. Agresywne grupy starły się z policją; podczas zamieszek podpalono jeden z ratuszy, splądrowano sklepy i pozostawiono graffiti na budynkach.

W Paryżu funkcjonariusze dokonali rekordowych 855 zatrzymań. Po protestach w mieście pozostały wybite witryny, spalone samochody i graffiti. W Limoges 143-letni budynek ratusza został częściowo zniszczony w wyniku podpalenia. W Bordeaux, według mera Thomasa Cazenave'a, splądrowano do 100 sklepów, a grupa zamaskowanych osób wtargnęła do rezydencji miejscowego prefekta.

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Stanowisko władz

Według publikacji w marszach w dziesiątkach miast wzięło udział ponad 500 tys. osób. Protesty połączyły trwający miesiąc ruch studencki z szerszym niezadowoleniem z powodu rosnących kosztów życia, nierówności, cięć wydatków publicznych i pogarszania się usług publicznych. Większość uczestników demonstrowała pokojowo, jednak poszczególne grupy atakowały budynki publiczne, policyjne samochody i funkcjonariuszy, a także plądrowały luksusowe butiki i supermarkety.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że w republice nie ma miejsca na przemoc, a osoby zaangażowane w ataki i grabieże będą ścigane i ukarane. Poinformował również, że zwróci się do narodu w niedzielę wieczorem.

Premier Sébastien Lecornu oświadczył, że rząd nie pozwoli się zastraszyć przemocą, i przypisał odpowiedzialność za zamieszki skrajnej lewicy oraz przestępcom. Minister gospodarki Roland Lescure obiecał wsparcie właścicielom firm, którzy ponieśli straty. Mer Marsylii Benoît Payan ogłosił nadzwyczajną pomoc finansową dla przedsiębiorstw dotkniętych przemocą.

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