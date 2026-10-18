Во Франции после массовых протестов против высоких цен и ухудшения работы государственных служб задержали около 1800 человек, более 500 полицейских получили ранения. Один участник демонстрации умер после остановки сердца во время протестов в Париже. Об этом сообщает TimesLIVE со ссылкой на Reuters.

Беспорядки в городах

В субботу общенациональные демонстрации переросли в беспорядки в ряде французских городов. Агрессивные группы вступали в столкновения с полицией; во время беспорядков подожгли одну из мэрий, разграбили магазины и оставили граффити на зданиях.

В Париже правоохранители провели рекордные 855 задержаний. После протестов в городе остались разбитые витрины, сожжённые автомобили и граффити. В Лиможе в результате поджога частично разрушено 143-летнее здание мэрии. В Бордо, по словам мэра Тома Казнава, было разграблено до 100 магазинов, а группа людей в масках ворвалась в резиденцию местного префекта.

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Позиция властей

По данным издания, в маршах в десятках городов приняли участие более 500 тысяч человек. Протесты объединили студенческое движение, продолжавшееся месяц, с более широким недовольством из-за роста стоимости жизни, неравенства, сокращения государственных расходов и ухудшения государственных услуг. Большинство участников демонстрировали мирно, однако отдельные группы нападали на общественные здания, полицейские автомобили и правоохранителей, а также грабили элитные бутики и супермаркеты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в республике нет места насилию, а причастные к нападениям и грабежам будут преследоваться и наказаны. Он также сообщил, что обратится к нации в воскресенье вечером.

Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что правительство не позволит запугать себя насилием, и возложил ответственность за беспорядки на ультралевых и преступников. Министр экономики Ролан Лескюр пообещал поддержку владельцам предприятий, понёсшим убытки. Мэр Марселя Бенуа Паян объявил об экстренной финансовой помощи предприятиям, пострадавшим от насилия.

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