Після протестів у Франції затримали майже 1800 людей — TimesLIVE

У Франції після масових протестів проти високих цін і погіршення роботи державних служб затримали близько 1800 людей, понад 500 поліцейських зазнали поранень. Один учасник демонстрації помер після зупинки серця під час протестів у Парижі. Про це повідомляє TimesLIVE з посиланням на Reuters.

Заворушення в містах

У суботу загальнонаціональні демонстрації переросли в заворушення в низці французьких міст. Насильницькі групи вступали в сутички з поліцією, під час заворушень підпалили одну з мерій, пограбували магазини та залишили графіті на будівлях.

У Парижі правоохоронці здійснили рекордні 855 затримань. Після протестів у місті залишилися розбиті вітрини, спалені автомобілі та графіті. У Ліможі внаслідок підпалу частково зруйновано 143-річну будівлю мерії. У Бордо, за словами мера Тома Казнава, було пограбовано до 100 магазинів, а група людей у масках увірвалася до резиденції місцевого префекта.

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Позиція влади

За даними видання, у маршах у десятках міст взяли участь понад 500 тисяч людей. Протести об'єднали студентський рух, який тривав місяць, із ширшим невдоволенням через зростання вартості життя, нерівність, скорочення державних витрат і погіршення державних послуг. Більшість учасників демонстрували мирно, однак окремі групи нападали на громадські будівлі, поліцейські автомобілі та правоохоронців, а також грабували елітні бутіки й супермаркети.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в республіці немає місця насильству, а причетних до нападів і пограбувань переслідуватимуть та покарають. Він також повідомив, що звернеться до нації в неділю ввечері.

Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що уряд не дозволить себе залякати насильством, і поклав відповідальність за заворушення на ультралівих та злочинців. Міністр економіки Ролан Лескюр пообіцяв підтримку власникам бізнесів, які зазнали збитків. Мер Марселя Бенуа Паян оголосив про екстрену фінансову допомогу підприємствам, що постраждали від насильства.

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