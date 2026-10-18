法国抗议活动后近1800人被拘留——TimesLIVE

法国发生反对高物价和公共服务恶化的大规模抗议活动后，约1800人被拘留，500多名警察受伤。一名示威参与者在巴黎抗议期间心脏骤停后死亡。TimesLIVE报道，消息援引路透社。

城市骚乱

周六，全国性示威在多个法国城市演变为骚乱。暴力团体与警方发生冲突；骚乱期间，一座市政厅被纵火，商店遭抢劫，建筑物上被留下涂鸦。

在巴黎，执法人员进行了创纪录的855次拘留。抗议活动后，城市中留下了被砸碎的橱窗、被烧毁的汽车和涂鸦。在利摩日，一座有143年历史的市政厅建筑因纵火而部分被毁。在波尔多，据市长托马·卡兹纳夫称，多达100家商店遭到抢劫，一群蒙面人员闯入了当地省长的官邸。

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当局立场

据该媒体报道，数十个城市的游行有超过50万人参加。抗议活动将持续一个月的学生运动与针对生活成本上升、不平等、公共开支削减及公共服务恶化的更广泛不满结合在一起。大多数参与者和平示威，但个别团体袭击了公共建筑、警车和执法人员，还抢劫了高端精品店和超市。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，共和国没有暴力的容身之地，参与袭击和抢劫的人将受到追诉和惩罚。他还表示，将于周日晚间向全国发表讲话。

总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼表示，政府不会让暴力将其吓倒，并将骚乱归咎于极左派和犯罪分子。经济部长罗兰·莱斯屈尔承诺将支持遭受损失的企业主。马赛市长伯努瓦·帕扬宣布，向受暴力影响的企业提供紧急财政援助。

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