W Azerbejdżanie zaostrzył się publiczny spór z Turcją dotyczący ograniczeń w noszeniu chust w szkołach oraz różnych podejść Baku i Ankary do relacji z Izraelem. Rządząca partia Nowy Azerbejdżan skrytykowała Oktaya Sarala, doradcę prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, oraz posłów jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju za, jej zdaniem, populistyczne i nieodpowiedzialne wypowiedzi — poinformował Dawn.

Spór o szkolne mundurki

Saral sprzeciwił się zmianom w zasadach dotyczących szkolnych mundurków, które zakazują elementów odzieży sprzecznych ze standardowym strojem lub świeckimi zasadami edukacji. Nazwał decyzję Baku niedopuszczalną i wezwał władze Azerbejdżanu do jej cofnięcia.

Następnego dnia partia Nowy Azerbejdżan oświadczyła, że przeciwko krajowi prowadzona jest coraz bardziej agresywna, systematyczna i oszczercza kampania dezinformacyjna. Spór ujawnił różnice między Azerbejdżanem, określonym w materiale jako jedno z najbardziej świeckich państw świata muzułmańskiego, a politycznym przywództwem Turcji.

Rozbieżności w sprawie Izraela

Napięcia dotyczą również zbliżenia Azerbejdżanu z Izraelem po wojnie w Górskim Karabachu w 2020 roku, gdy Izrael dostarczał Baku drony i inne uzbrojenie. Jednocześnie relacje Turcji z Izraelem gwałtownie się pogorszyły: Erdogan oskarżał Izrael o ludobójstwo w Gazie, a Ankara regularnie ujawniała informacje o kontaktach z kierownictwem Hamasu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Proprezydencki turecki portal Yeni Safak powiązał zasady dotyczące chust z gestem wobec Izraela. Rządząca partia Azerbejdżanu odrzuciła próby, jak twierdzi, zniekształcania relacji azerbejdżańsko-izraelskich i wykorzystywania ich do politycznych oskarżeń wobec Baku.

Wiceszef tureckiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju Kürşad Zorlu oświadczył, że oba kraje potrafią rozwiązywać problemy „w rodzinie”. Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan podczas regionalnego szczytu w Baku również podkreślił silne więzi między przywódcami obu państw.

Tymczasem Baku poinformowało o wydaniu międzynarodowego nakazu aresztowania tureckiego dziennikarza Celala Çiftçiego, pracującego w gazecie Sanliurfa Olay. Według prokuratorów wzywał on do zamachu stanu w Azerbejdżanie i propagował ekstremizm religijny.

Czytaj nas na