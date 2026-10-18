阿塞拜疆执政党批评埃尔多安顾问——Dawn

阿塞拜疆与土耳其围绕学校佩戴头巾的限制，以及巴库和安卡拉在对以色列关系上的不同立场，公开争端加剧。执政的新时代阿塞拜疆党批评土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的顾问奥克泰·萨拉尔以及其正义与发展党议员发表了该党认为民粹且不负责任的言论，Dawn报道。

学校制服争议

萨拉尔反对修改学校制服规定。新规定禁止与标准制服或世俗教育原则相冲突的服装元素。他称巴库此举不可接受，并敦促阿塞拜疆当局撤销这一决定。

翌日，新时代阿塞拜疆党表示，针对该国的虚假信息运动正变得愈发激进、系统化且带有诽谤性质。这场争端暴露出阿塞拜疆与土耳其政治领导层之间的差异；报道将阿塞拜疆称为穆斯林世界最世俗的国家之一。

围绕以色列的分歧

紧张局势还涉及阿塞拜疆在2020年纳戈尔诺-卡拉巴赫战争后与以色列关系的靠近。当时，以色列向巴库提供了无人机和其他武器。与此同时，土耳其与以色列的关系急剧恶化：埃尔多安指责以色列在加沙实施种族灭绝，安卡拉则定期公布与哈马斯领导层接触的信息。

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土耳其亲政府媒体Yeni Safak将有关头巾的规定与向以色列示好的姿态联系起来。阿塞拜疆执政党拒绝了其所称的歪曲阿塞拜疆与以色列关系、并将其用于对巴库进行政治指控的企图。

土耳其正义与发展党副主席屈尔沙德·佐尔卢表示，两国知道如何“在家庭内部”解决问题。土耳其外交部长哈坎·菲丹在巴库举行的一次地区峰会上也强调了两国领导人之间牢固的联系。

与此同时，巴库宣布已对在Sanliurfa Olay报纸工作的土耳其记者杰拉尔·奇夫特奇签发国际逮捕令。检方称，他呼吁在阿塞拜疆发动政变，并宣扬宗教极端主义。

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