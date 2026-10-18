В Азербайджане обострился публичный спор с Турцией из-за ограничений на ношение платков в школах и разных подходов Баку и Анкары к отношениям с Израилем. Правящая партия «Новый Азербайджан» раскритиковала советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Октая Сарала и депутатов его Партии справедливости и развития за, по ее мнению, популистские и безответственные заявления, сообщает Dawn.

Спор о школьной форме

Сарал выступил против изменений в правилах школьной формы, запрещающих элементы одежды, противоречащие стандартной форме или светским принципам образования. Он назвал шаг Баку неприемлемым и призвал азербайджанские власти отменить это решение.

На следующий день партия «Новый Азербайджан» заявила о все более агрессивной, систематической и клеветнической дезинформационной кампании против страны. Спор выявил различия между Азербайджаном, названным в материале одним из самых светских государств мусульманского мира, и политическим руководством Турции.

Разногласия из-за Израиля

Напряженность также связана со сближением Азербайджана с Израилем после войны в Нагорном Карабахе 2020 года, когда Израиль поставлял Баку беспилотники и другое вооружение. В то же время отношения Турции с Израилем резко ухудшились: Эрдоган обвинял Израиль в геноциде в Газе, а Анкара регулярно публиковала информацию о контактах с руководством ХАМАС.

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Проправительственное турецкое издание Yeni Safak связало правила относительно платков с жестом в адрес Израиля. Правящая партия Азербайджана отвергла попытки, по ее утверждению, исказить азербайджано-израильские отношения и использовать их для политических обвинений против Баку.

Заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития Кюршад Зорлу заявил, что две страны умеют решать проблемы «в семье». Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время регионального саммита в Баку также подчеркнул прочные связи между лидерами двух государств.

Тем временем Баку сообщил о выдаче международного ордера на арест турецкого журналиста Джелала Чифтчи, работающего в газете Sanliurfa Olay. По версии прокуроров, он призывал к государственному перевороту в Азербайджане и пропагандировал религиозный экстремизм.

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