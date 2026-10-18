Rankiem 18 października nad Polską zarejestrowano przelot elementu chińskiej rakiety ZQ-2E o masie około 5 tys. kilogramów. Polska Agencja Kosmiczna POLSA poinformowała, że sieć obserwacji bolidów Skytinel zarejestrowała obiekt nad terytorium kraju około godz. 6:13.

Lot zarejestrowano aż do wybrzeża Szwecji

Według RMF24, kamery Skytinel śledziły obiekt od rejonu Bielska-Białej do wybrzeża Szwecji. Sieć poinformowała, że podczas obserwowanego przelotu poruszał się on po wznoszącym odcinku orbity. Według jej oceny w tym czasie nie było zagrożenia wejściem w atmosferę nad Polską.

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POLSA weryfikuje dane

Dzień wcześniej POLSA informowała, że śledzi ponowne wejście w atmosferę elementu rakiety ZQ-2E. Według agencji obiekt wystrzelono 14 października 2026 roku z chińskiego kosmodromu Jiuquan SLC w Mongolii Wewnętrznej.

POLSA oświadczyła, że nadal monitoruje sytuację i informuje właściwe służby oraz instytucje zgodnie z obowiązującymi procedurami. Agencja planowała opublikować ostateczny komunikat o zdarzeniu w poniedziałek po weryfikacji danych.

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