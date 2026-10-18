Утром 18 октября над Польшей зафиксировали пролёт элемента китайской ракеты ZQ-2E массой около 5 тысяч килограммов. Польское космическое агентство POLSA сообщило, что сеть наблюдений за болидами Skytinel зарегистрировала объект над территорией страны примерно в 6:13.

Полёт зафиксировали до побережья Швеции

По данным RMF24, камеры Skytinel отслеживали объект от района Бельско-Бялы до побережья Швеции. Сеть сообщила, что во время наблюдаемого пролёта он двигался по восходящему участку орбиты. По её оценке, угрозы входа в атмосферу над Польшей в это время не было.

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POLSA проверяет данные

Днём ранее POLSA сообщало, что отслеживает повторный вход в атмосферу элемента ракеты ZQ-2E. По информации агентства, объект был выведен 14 октября 2026 года с китайского космодрома Цзюцюань SLC во Внутренней Монголии.

POLSA заявило, что продолжает мониторинг ситуации и информирует соответствующие службы и учреждения согласно действующим процедурам. Окончательное сообщение о событии агентство планировало обнародовать в понедельник после верификации данных.

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