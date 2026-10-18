Полиция Парижа сообщила о задержании 855 человек в связи с насилием во время протестов в столице Франции. Акции состоялись в субботу, 17 октября, и охватили всю страну.

Рекордное число задержаний

По информации Asharq Al-Awsat, правоохранители назвали число задержанных во время субботних протестов рекордным. Заместительница мэра Парижа Ламия Эль-Аарадже заявила, что город столкнулся с уровнем насилия, которого, по ее мнению, ранее не было.

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На опубликованных в материале фотографиях Reuters видны сгоревшие автомобили на парижской улице, а также работник, убирающий обломки возле поврежденного магазина на следующий день после столкновений.

Пожар в мэрии Лиможа

В здании мэрии французского Лиможа во время общенациональных протестов произошел пожар. Префект департамента Верхняя Вьенна Морис Барате сообщил, что огонь был локализован. По его словам, 143-летнее здание было намеренно подожжено, а значительная часть его крыши обрушилась.

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