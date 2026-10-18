Microsoft wycofał się z projektu dużego centrum danych dla sztucznej inteligencji, które brytyjska firma Nscale planowała zrealizować w Loughton w hrabstwie Essex w Wielkiej Brytanii. Powodem były obawy dotyczące zasilania obiektu, informuje The Guardian.

Utrata kluczowego klienta

Projekt Nscale ogłoszono w 2025 roku, a rząd Keira Starmera nazywał go największym w kraju suwerennym centrum danych AI. Otwarcie obiektu w Loughton planowano na przyszły rok.

Microsoft był jednym z największych planowanych klientów Nscale i oczekiwano, że zostanie kluczowym najemcą centrum danych. Po zakończeniu porozumienia Nscale stracił jedynego publicznie ogłoszonego klienta dla obiektu w Essex.

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Problemy z siecią elektroenergetyczną

O trudnościach z dostawami energii elektrycznej, przez które uruchomienie centrum danych może znacznie się opóźnić, dowiedziano się miesiąc wcześniej. W marcu The Guardian informował również, że na planowanym terenie nadal działał plac rusztowań budowlanych.

Nscale oświadczył, że pozostaje zaangażowany w projekt w Loughton i działalność w Wielkiej Brytanii. Firma bada alternatywne źródła zasilania dla tego terenu, a także inne możliwości ekspansji w kraju. Według The Guardian Microsoft pozostaje uczestnikiem innego projektu Nscale w Norwegii.

Nscale jest wspierany przez firmy technologiczne, w tym Nvidię. Utrata kluczowego klienta może utrudnić plany Nscale dotyczące debiutu na Wall Street w tym roku przy potencjalnej wycenie 35 mld dolarów.

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