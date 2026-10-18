Microsoft вышла из проекта крупного дата-центра для искусственного интеллекта, который британская компания Nscale планировала реализовать в Лоутоне, графство Эссекс, Великобритания. Причиной стали опасения относительно электроснабжения площадки, сообщает The Guardian.

Потеря ключевого клиента

Проект Nscale анонсировали в 2025 году, а правительство Кира Стармера называло его крупнейшим в стране суверенным ИИ-дата-центром. Открыть объект в Лоутоне планировали в следующем году.

Microsoft была одним из крупнейших запланированных клиентов Nscale и, как ожидалось, должна была стать ключевым арендатором дата-центра. После прекращения договоренности Nscale потеряла единственного публично объявленного клиента для объекта в Эссексе.

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Проблемы с электросетью

О трудностях с электроснабжением, из-за которых запуск дата-центра может существенно затянуться, стало известно месяцем ранее. В марте The Guardian также сообщала, что на запланированной площадке все еще работала площадка строительных лесов.

В Nscale заявили, что остаются привержены проекту в Лоутоне и работе в Великобритании. Компания изучает альтернативные источники питания для этой площадки, а также другие варианты расширения в стране. По данным The Guardian, Microsoft остается участницей другого проекта Nscale в Норвегии.

Nscale поддерживают технологические компании, в том числе Nvidia. Потеря ключевого клиента может осложнить планы Nscale провести листинг на Уолл-стрит в этом году при потенциальной оценке в 35 млрд долларов.

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