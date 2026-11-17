Предприятие «ОДК-Сатурн», расположенное в городе Рибинск Ярославской области, передало в региональную службу занятости список из 680 работников, которых планируют сократить. Об этом сообщила руководитель ведомства Юлия Букаева, пишет российское издание «Коммерсант».

По её словам, список пока предварительный. Части работников могут предложить другие должности на предприятии, некоторые перейдут в другие цеха, а кто-то может уволиться по собственному желанию. «Это предварительный список, мы понимаем, что кому-то будет предложена работа. Кто-то переходит из цеха в цех, кто-то уходит по собственному желанию», — пояснила Букаева. «ОДК-Сатурн» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, которая является частью российского государственного концерна «Ростех». Это один из крупнейших производителей авиационных двигателей в России.

Завод производит турбореактивные и турбовинтовые двигатели для гражданской и военной авиации. Среди его продукции — двигатели ПД-8, которые планируется устанавливать на российские самолеты «Суперджет». Ранее на этих самолетах использовались двигатели SaM146, разработанные при участии французской компании Safran. После разрыва сотрудничества с западными партнерами Россия приступила к разработке собственной замены.

Кроме того, на предприятии производят двигатели семейства Д-30КП для тяжёлых транспортных самолётов Ил-76. Завод также изготавливает компоненты двигателей для истребителей Су-35 и Су-57, а также малогабаритные двигатели для крылатых ракет. Экономист Вячеслав Ширяев считает, что сокращения могут быть гораздо более масштабными, а перспективы серийного производства двигателей на предприятии — неопределенными. По его мнению, если завод и дальше будет увольнять работников, это может поставить под угрозу выполнение производственных планов.

Ширяев обратил внимание и на ситуацию среди компаний, сотрудничающих с заводом. По его словам, поставщики и смежные предприятия не расширяют штаты, хотя в связи с ожидаемым ростом производства должны были бы, напротив, нанимать новых работников. «Этого не ожидают даже смежные предприятия и поставщики, иначе они наращивали бы штат, а не сокращали», — отметил экономист.

Таким образом, планы по увольнению почти 700 человек могут свидетельствовать о серьезных проблемах у одного из ключевых российских производителей авиационных двигателей. В то же время окончательное количество уволенных пока неизвестно: список является предварительным, а части работников могут предложить другую работу.