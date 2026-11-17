Підприємство «ОДК-Сатурн», розташоване в місті Рибінськ Ярославської області, передало до регіональної служби зайнятості список із 680 працівників, яких планують скоротити. Про це повідомила керівниця відомства Юлія Букаєва, пише російське видання «Коммерсант».

За її словами, список поки попередній. Частині працівників можуть запропонувати інші посади на підприємстві, деякі перейдуть до інших цехів, а хтось може звільнитися за власним бажанням. «Це попередній список, ми розуміємо, що комусь буде запропонована робота. Хтось між цехами переходить, хтось іде за власним бажанням», — пояснила Букаєва. «ОДК-Сатурн» входить до Об'єднаної двигунобудівної корпорації, яка є частиною російського державного концерну «Ростех». Це один із найбільших виробників авіаційних двигунів у Росії.

Завод виготовляє турбореактивні та турбогвинтові двигуни для цивільної й військової авіації. Серед його продукції — двигуни ПД-8, які мають встановлювати на російські літаки «Суперджет». Раніше ці літаки використовували двигуни SaM146, розроблені за участю французької компанії Safran. Після розриву співпраці із західними партнерами Росія взялася за розробку власної заміни.

Крім того, на підприємстві виробляють двигуни сімейства Д-30КП для важких транспортних літаків Іл-76. Завод також виготовляє компоненти двигунів для винищувачів Су-35 і Су-57, а ще малогабаритні двигуни для крилатих ракет. Економіст В’ячеслав Ширяєв вважає, що скорочення можуть бути значно масштабнішими, а перспективи серійного виробництва двигунів на підприємстві — невизначеними. На його думку, якщо завод і далі звільнятиме працівників, це може поставити під загрозу виконання виробничих планів.

Ширяєв звернув увагу й на ситуацію серед компаній, які співпрацюють із заводом. За його словами, постачальники та суміжні підприємства не розширюють штати, хоча за очікуваного зростання виробництва мали б, навпаки, наймати нових працівників. «Цього не очікують навіть суміжники та постачальники, інакше вони нарощували б штат, а не скорочували», — зазначив економіст.

Отже, плани зі звільнення майже 700 людей можуть свідчити про серйозні проблеми на одному з ключових російських виробників авіадвигунів. Водночас остаточна кількість звільнених поки невідома: список є попереднім, а частині працівників можуть запропонувати іншу роботу.