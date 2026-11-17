Во Вроцлаве, Польша, сборная Швеции сравняла счет в матче Лиги наций против Польши — 1:1. Польская команда открыла счет на 16-й минуте благодаря голу Адриана Бенедычека, который стал для него первым в составе национальной сборной.

О ходе встречи сообщает Interia Sport. Преимущество хозяев продержалось восемь минут: шведы провели атаку, в которой Виктор Дьёкереш отдал передачу Хуго Ларссону, ворвавшемуся в штрафную площадь.

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Гол Ларссона

Ларссон пробил между ног польского вратаря Славомира Абрамовича и сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Заключительный матч группового этапа

Встреча со Швецией является для сборной Польши последней на групповом этапе Лиги наций. До этого Польша набрала четыре очка в пяти матчах: одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. В предыдущем матче польская команда уступила Румынии со счетом 1:2. Швеция подошла к игре во Вроцлаве в статусе лидера группы.

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