We Wrocławiu w Polsce reprezentacja Szwecji wyrównała w meczu Ligi Narodów z Polską — 1:1. Polska drużyna otworzyła wynik w 16. minucie dzięki golowi Adriana Benedyczaka, który był jego pierwszym w reprezentacji narodowej.

O przebiegu spotkania informuje Interia Sport. Przewaga gospodarzy trwała osiem minut: Szwedzi przeprowadzili atak, w którym Viktor Gyökeres podał do Hugo Larssona, który wbiegł w pole karne.

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Gol Larssona

Larsson strzelił między nogami polskiego bramkarza Sławomira Abramowicza i wyrównał. Drużyny zeszły na przerwę przy wyniku 1:1.

Ostatni mecz fazy grupowej

Spotkanie ze Szwecją jest dla reprezentacji Polski ostatnim w fazie grupowej Ligi Narodów. Wcześniej Polska zdobyła cztery punkty w pięciu meczach: odniosła jedno zwycięstwo, raz zremisowała i poniosła trzy porażki. W poprzednim meczu polska drużyna przegrała z Rumunią 1:2. Szwecja przystępowała do meczu we Wrocławiu jako lider grupy.

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